Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) PKW stößt mit Glasscheibe zusammen

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am gestrigen Vormittag, gegen 11:00 Uhr, verwechselte eine 64-jährige PKW-Fahrerin beim Einparken auf einem Supermarktparkplatz in der Riedstraße das Brems- mit dem Gaspedal. Hierdurch stieß der PKW mit geringer Geschwindigkeit gegen eine Scheibe des Supermarkts. Durch den Zusammenstoß entstand ein Riss in der Glasscheibe, sowie eine geringe Beschädigung an der Fassade. Der PKW wurde nur leicht im Frontbereich beschädigt. Verletzt wurde niemand.

