Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Unfall mit leicht verletzter Seniorin

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 22.12.2021, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 81-jähriger PKW-Fahrer die Rottstraße in Richtung Rehbachstraße. Aufgrund der tief stehenden Sonne fuhr der 81-Jährige in Schrittgeschwindigkeit und streifte mit seinem PKW eine 88-Jährige, die mit ihrem Rollator mittig auf der Fahrbahn lief. Die 88-Jährige stürzte und klagte über Schmerzen im Rückenbereich. Durch den Rettungsdienst wurde die Dame in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung, gegen die Fußgängerin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

