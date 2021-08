Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein in Weeze; 23-Jähriger muss sechs Monate ins Gefängnis

Kleve - Weeze (ots)

Am Mittwochmorgen, 18. August 2021 um 6:10 Uhr, hat die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 23-jährigen Deutschen aus Essen im Rahmen der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Oujda (Marokko) verhaftet. Bei der Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Essen ihn mit einem Haftbefehl wegen Diebstahl, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz suchte. Die Bundespolizei brachte den Gesuchten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung sechsmonatigen Jugendstrafe in das Gefängnis in Heinsberg.

