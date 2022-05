Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Wohnungseinbrüche in Daxlanden

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in zwei Wohnung in Karlsruhe-Daxlanden eingebrochen und haben hierbei hauptsächlich Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher am Freitagabend zwischen 18:30 und 22:30 Uhr zunächst die Balkontür einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung im Dornröschenweg auf. Nachdem sie hierdurch in die Wohnung gelangt waren, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Dabei nahmen sie Schmuck, Bargeld und einige Schachteln Zigaretten mit sich.

In der Straße "Kleiner Anger" gingen die Diebe zwischen 20:30 und 00:30 Uhr gleichermaßen vor und hebelten ebenfalls die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf, um in die Wohnräume zu gelangen. Bei ihrer anschließenden Suche nach Beute nahmen sie das dabei aufgefundene Bargeld an sich. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell