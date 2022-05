Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ladendieb erwischt

Karlsruhe (ots)

Am Sonntag gegen 17:00 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv wie ein 19-Jähriger ein Parfum in einem Kaufhaus in der Kaiserstraße in Karlsruhe in seiner Tasche verschwinden ließ und ohne vorab zu bezahlen den Ausgang passierte. Der Ladendetektiv sprach den Ladendieb an und forderte ihn auf seine Tasche zu öffnen. Daraufhin wollte der 19-Jährige die Flucht ergreifen. Dem Ladendetektiv gelang es den Mann festzuhalten, obwohl dieser sich offenbar vehement wehrte. Umgehend bekam er zudem Unterstützung von herbeieilendem Sicherheitspersonal. Schließlich gab der 19-Jährige das Parfum heraus. Eine hinzugerufene Polizeistreife durchsuchte den Ladendieb. Die Polizisten stellten fest, dass der 19-Jährige ein Klappmesser bei sich trug. Dieses wurde vorerst einbehalten. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen des räuberischen Diebstahls rechnen.

Christina Krenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell