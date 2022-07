Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Baum auf Fahrbahn nicht gesehen

Ahaus-Alstätte (ots)

Gegen einen umgestürzten Baum ist ein Autofahrer am Donnerstag, 30.06.2022, in Ahaus-Alstätte geprallt. Dazu war es gegen 21.25 Uhr unmittelbar nach einem Sturm gekommen: Ein 30-Jähriger war zu diesem Zeitpunkt auf der Kreisstraße 22 aus Richtung Ottenstein kommend in Richtung Alstätte unterwegs. Etwa 200 Meter vor dem Ortseingang prallte der Ahauser mit seinem Fahrzeug gegen den Baum. Die Wucht des Aufpralls schob diesen gegen das Auto eines 23-Jährigen - der Heeker war in Gegenrichtung unterwegs gewesen und hatte sein Fahrzeug vor dem umgestürzten Baum gerade wenden wollen. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Kräfte des Löschzugs Alstätte der Feuerwehr Ahaus räumten die Straße. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,1 Promille hin. Die Beamten leiteten daraufhin ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Fahrer im Krankenhaus zwei Blutproben, um die mögliche Alkoholisierung zum Zeitpunkt des Unfalls zu ermitteln und einen möglichen Nachtrunk zu prüfen. (to)

