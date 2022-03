Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Absperrgitter beschädigt - Hinweise an die Polizei in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 09.03.2022 ereignete sich im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 17.55 Uhr eine Unfallflucht auf der L 810 in Höhe der Anschlusstelle Sengwarden/Sillenstede in Fahrtrichtung Hooksiel, bei der ein bislang unbekannter Verursacher gegen das dortige Metall-Absperrgitter fuhr und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Von seinem Fahrzeug blieben Fahrzeugteile, u.a. der rechte Außenspiegel zurück, die darauf schließen lassen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen Audi handeln könnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

