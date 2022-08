Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Spielhalle überfallen; Verkehrsunfälle mit Verletzten; Verpuffung; Brand von Sperrmüll

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Spielhalle überfallen (Zeugenaufruf)

Zum dritten Mal innerhalb von einer Woche ist es im Reutlinger Stadtgebiet zu einem Raubüberfall gekommen. Am Samstagmorgen gegen sechs Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Spielhalle in der Mittnachtstraße, bedrohte eine 50-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer und erzwang so die Herausgabe von Bargeld. Danach flüchtetet der Räuber in Richtung der Erich-Kästner-Schule. Die anschließend eingeleitete Fahndung, an welcher neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief ergebnislos. Der Unbekannte wird im aktuellen Fall als circa 180 cm groß, auffällig dünn und mit dunklen Haare beschrieben. Inwieweit der Überfall vom Samstagmorgen mit den beiden Überfällen vom Dienstag in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Reutlingen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegengenommen.

Reutlingen (RT): Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat ein 63-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich am Samstagvormittag in der Rosenstraße ereignet hat. Gegen 10 Uhr wollte ein 31-Jähriger mit seinem VW aus einer Hofeinfahrt auf die Rosenstraße einfahren und übersah hierbei den ordnungsgemäß auf der Rosenstraße fahrenden Fahrradfahrer. Bei der Kollision stürzte der 63-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der am Pkw entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt, nennenswerte Schäden am Fahrrad entstanden nicht.

Esslingen (ES): Mit Fahrzeug verunfallt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag in der Weilstraße gekommen. Gegen 17 Uhr befuhr die 63-jährige Lenkerin eines Opel die Weilstraße in Fahrtrichtung Pliensauvorstadt und kam auf Höhe der Einmündung zur Württembergstraße aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Pkw mit einem Verkehrszeichen und Buschwerk. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde bei der Unfallverursacherin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Esslingen (ES): Radfahrer missachtete Vorfahrt

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer ist es am Samstag, gegen 14.30 Uhr, an der Kreuzung Kollwitzstraße/Fleischmannstraße gekommen. Ein 60-jähriger Radfahrer fuhr auf der Fleischmannstraße in Richtung Bahnhofplatz, als er die Vorfahrt eines von rechts aus der Kollwitzstraße einfahrenden BMW missachtete. Beim Zusammenstoß stürzte der 60-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt ohne Helm unterwegs war. Er wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 600 Euro.

Wendlingen (ES): Mit Pedelec gestürzt

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Samstagabend in der Kreuzstraße ereignet hat. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr gegen 19.45 Uhr ein 33-Jähriger mit seinem Pedelec ohne Helm die Kreuzstraße. Beim Abbiegevorgang nach rechts in die Talstraße kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Bordstein und das Geländer des dort befindlichen Bahnübergangs. Er wurde von seinem Pedelec abgeworfen. Hierbei zog er sich schwere Gesichtsverletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Da sich im Zuge der Unfallaufnahme auch Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung und den Konsum berauschender Mittel ergaben, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sowohl am Pedelec, als auch am Bordstein und dem Geländer entstand kein Sachschaden.

Frickenhausen (ES): Nach Verpuffung verletzt

Durch unsachgemäße Anwendung von Benzin zur Beseitigung von Grüngut ist es am Samstagnachmittag im Linsenhofer Weg zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Zur Entsorgung von Baumschnitt hat ein 57 Jahre alter Mann drei große Haufen gebildet und mit Benzin als Brandbeschleuniger übergossen. Als er einen der Haufen gegen 16.15 Uhr anzünden wollte, kam es zu einer Verpuffung, durch welche er sich schwere Verbrennungen am Unterarm und im Gesicht zuzog. Der Grünguthaufen entzündete sich nach der Verpuffung nicht, sodass es zu keinem unkontrollierten Brandereignis kam. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der 57-Jährige mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Denkendorf (ES): Brand von Sperrmüll

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zu Sonntag ein Sperrmüllhaufen in der Mühlhaldenstraße in Brand geraten. Gegen ein Uhr wurde der Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Das Übergreifen von Flammen auf ein angrenzendes Gebüsch konnte von den ersteintreffenden Polizeibeamten verhindert werden. Die Feuerwehr konnte den etwa vier Quadratmeter großen Sperrmüllhaufen, in welchem sich unter anderem Holzregale befanden, rasch ablöschen. Die Ermittlungen zu Brandursache und zur genauen Schadenshöhe hat das Polizeirevier Filderstadt aufgenommen.

Hechingen (ZAK): Bei Pkw-Überschlag verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und einem Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro ist es am späten Samstagabend auf der Haigerlocher Straße gekommen. Um 23.15 Uhr kam der 35-jährige Lenker eines VW aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit dem Mast einer Fußgängerampel sowie einem Stromverteilerkasten. In der Folge überschlug sich der Pkw. Dem Fahrer gelang es sein Fahrzeug eigenständig zu verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Dotternhausen (ZAK): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag auf der Landesstraße 442 auf Höhe der Kreuzung zur Bundesstraße 27 ereignet hat. Um 11.50 Uhr befuhr der 63-Jährige Lenker eines Ford die L 442 von Roßwangen kommend und querte die B 27 in Richtung der Otto-Hahn-Straße. Die dortige Lichtzeichenanlage war aufgrund eines Defekts zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. An der Stoppstelle missachtete er die Vorfahrt einer 51-Jährigen Pkw-Lenkerin, welche mit ihrem Mercedes-Benz die B 27 in Fahrtrichtung Rottweil befuhr, wobei es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Mercedes-Benz nach rechts abgewiesen und kollidierte in der Folge mit einem verkehrsbedingt in der Otto-Hahn-Straße stehenden Seat, welcher von einer 35-Jährigen gelenkt wurde. Der Unfallverursacher und seine 32-jährige Beifahrerin wurden ebenso wie die Lenkerin des Mercedes-Benz und deren 57-jähriger Mitfahrer leichtverletzt durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.

