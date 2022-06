POL-EN: Hattingen- Zwei Verletzte nach Ausparkvorgang

Gevelsberg (ots) - Am Samstag (18.06) fiel ein 28-jähriger Hagener, gegen 03:00 Uhr, auf der Hagener Straße bei einer Verkehrskontrolle mit Alkohol am Steuer auf. Der Fahrer fuhr bereits mit Schlangenlinien an die Kontrollstelle. Bei der Überprüfung von Fahrer und Fahrzeug stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Hageners fest. Der Test verlief deutlich positiv. Er wurde in ein Krankenhaus ...

mehr