Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Am gestrigen Donnerstag, den 04.11.2021, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer die Bundesstraße 92 von Weida in Richtung Greiz. In Höhe Daßlitz wollte er einen vorausfahrenden Pkw überholen. Dabei missachtete er einen entgegenkommenden Pkw Audi. Beide Kfz kollidierten frontal. Durch den Unfall wurde der Fahrer des BMW, der 65-jährige Fahrer des Pkw Audi und dessen 59-jährige Mitfahrerin verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (OK)

