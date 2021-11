Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradteile entwendet

Gera (ots)

Im Zeitraum vom 03.11.2021 um 14:00 Uhr bis zum 04.11.2021 um 06:40 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der De-Smit-Straße in Gera. Dort drang er in einen Mehrzweckraum ein und entwendete von einem abgestellten Fahrrad mehrere Fahrradteile. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell