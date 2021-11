Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Keller gewaltsam geöffnet.

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 28.10.-04.11.2021 wurde in einem Haus in der Neuen Sorge zwei Kellerräume gewaltsam geöffnet. Daraus wurden ein E-Bike der Marke CUBE Reaction Hybrid EX in der Farbe Grün, ein Fahrradschloss und ein AirPods entwendet. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

