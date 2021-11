Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall in Lindenkreuz

Gera (ots)

Am Mittwoch kam ein 75-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Skoda in der Ortslage Lindenkreuz von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Telefonverteilerkasten. In Folge des Unfalls verletzte sich der Fahrer leicht. An der Telekommunikationsanlage sowie am Pkw entstand Sachschaden. Der 75-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Gera eingeliefert.

