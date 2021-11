Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haustür beschädigt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Mittwoch, dem 03.11.2021, wurde die Polizei informiert, dass sich eine Person unbefugt Zutritt zu einem Haus in der Schulstraße verschaffte und dort nächtigte. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass ein 31-jähriger Mann eine Tür des Objektes eintrat um in ihm zu übernachten. Die Aufforderung des Eigentümers zum Verlassen des Grundstücks kam er nicht nach. Da der Tatverdächtigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde von ihm eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200,-Euro erhoben, Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet und er aus dem Gebäude begleitet. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell