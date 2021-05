Polizei Steinfurt

POL-ST: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Mettingen und Westerkappeln.

Westerkappeln (ots)

In den frühen Abendstunden des 01.05.2021 kam es gegen 18:32 Uhr zwischen Mettingen und Westerkappeln zum einem Verkehrsunfall zwischen dem Pkw eines 72-jährigen Mettingers und dem Motorrad eines 47-jährigen Mannes aus Westerkappeln.

Der Fahrer des Pkw befuhr die Mettinger Straße aus Westerkappeln kommend in Fahrtrichtung Mettingen. Zur gleichen Zeit fuhr der Motorradfahrer in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Kreuzung Mettinger Straße/Am Stern beabsichtigte der Fahrer des Pkw nach links abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad.

Der Motorradfahrer verstarb trotzt eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Unfallort. Der Fahrer des Pkw und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Mettinger Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

