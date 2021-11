Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz wegen kalbender Kuh

Gera (ots)

Am 04.11.2021 teilte eine Passantin eine Kuh in Bereich Kleinsaara mit, welche augenscheinlich kalbte und hierbei Komplikationen aufwies. Nachdem Beamte des Inspektionsdienstes Gera vor Ort eintrafen, konnte der Tierhalter ermittelt werden. Dieser hatte bereits Kenntnis von dem Sachverhalt und stand mit dem Veterinäramt zur Absprache der weiteren Verfahrensweise in Kontakt. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell