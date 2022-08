Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Randalierer beschädigt Scheiben; Senior betrogen; Zigarettenautomat aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Kind aus Auto befreit

Reutlingen (ots)

Scheiben eingeschlagen

Ein Randalierer hat in der Nacht zum Dienstag an einer Gaststätte in der Rommelsbacher Kirrlestraße und an den davor abgestellten Fahrzeugen sämtliche Scheiben eingeschlagen. Anwohner meldeten kurz vor Mitternacht Scheibenklirren und dass ein Mann randalieren würde. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der Täter in unbekannte Richtung entfernt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Feuerwehr kam zur Absicherung der eingeschlagenen Fenster des Restaurants vor Ort. Am Nachmittag hatte vermutlich derselbe Mann bereits in der Gaststätte randaliert und war auf den Besitzer und das Personal losgegangen. Diese wehrten sich und verletzten ihn dabei. Das Polizeirevier Reutlingen hat entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Reutlingen (RT): Von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern betrogen

Um mehrere tausend Euro ist ein über 80 Jahre alter Mann aus Reutlingen in den vergangenen Tagen von Telefonbetrügern gebracht worden. Die Unbekannten meldeten sich seit Freitag mehrmals telefonisch bei dem Senior und gaben sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Sie gaukelten ihm vor, sein Online-Banking sei gehackt worden und brachten ihn dazu, ein Programm für einen sogenannten Fernzugriff auf seinem PC zu installieren. Um dem vermeintlichen Hacker eine Falle zu stellen wurde der Senior aufgefordert, einen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen und hierzu seine TAN einzugeben. Zudem brachten die Betrüger ihr Opfer dazu, Guthabenkarten für App-Stores in ebenfalls vierstelligem Wert bei verschiedenen Einkaufsmärkten zu erwerben und die Codes zur Einlösung an die Kriminellen durchzugeben. Ob das überwiesene Geld möglicherweise wieder zurückgebucht werden kann, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Zigarettenautomat angegriffen (Zeugenaufruf)

Ein lauter Knall hat am späten Montagabend die Anwohner an der Ecke Friedrich-List-Straße / Ludwigstraße aufgeschreckt. Gegen 23.20 Uhr waren mehrere Anrufe beim Führungs- und Lagezentrum der Polizei eingegangen. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Unbekannte mittels eines noch nicht bekannten Sprengmittels versucht hatten, einen an der Außenwand einer Gaststätte montierten Zigarettenautomaten aufzusprengen. Der Automat hielt dem Aufbruchsversuch allerdings stand, sodass die Täter ohne Beute flüchteten. Von Zeugen wurden zwei Männer beobachtet, die als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben werden. Einer war etwa 175 Zentimeter groß, von dunklem Teint und mit dunklen, kurzen Haaren. Bekleidet war mit einer kurzen Hose und T-Shirt. Sein Komplize wird ebenfalls von dunklem Teint beschrieben. Mit geschätzten 180 Zentimetern etwas größer und von korpulenter Statur. Er hatte auch dunkle, kurze Haare und war mit einem weißen T-Shirt und Jogginghosen bekleidet. Beide flüchteten unmittelbar nach dem Knall in Richtung Friedrich-List-Straße. Eine unmittelbar nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Pfullingen (RT): Frontalkollision im Ursulabergtunnel

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen einen 18-Jährigen, der am Montagabend auf der B 312/B 313 im Ursulabergtunnel einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Fahranfänger war kurz nach 21 Uhr mit seiner Mercedes B-Klasse auf der Bundesstraße von Lichtenstein kommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Weil er, wie er angab, am Steuer kurz einnickte kam der Heranwachsende mit seinem Wagen im Tunnel auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 63 Jahre alte Lenkerin eines VW Polo versuchte noch durch eine Notbremsung eine Kollision zu vermeiden. Dennoch knallte der Mercedes reaktionslos und ungebremst in den nahezu stehenden Polo. Der Unfallverursacher, die VW-Fahrerin und zwei Mitfahrerinnen im VW im Alter von 66 und 67 Jahren wurden so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden mussten. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. Die Sachschäden an den beiden Fahrzeugen werden auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Tunnel, der bis 0.15 Uhr gesperrt werden musste, dürfte noch einmal mit etwa 5.000 Euro zu Buche schlagen. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

Einbrecher haben zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Montag, 17.55 Uhr, in der Hafnerstraße ihr Unwesen getrieben. An einer dortigen Halle versuchten sie, mehrere Fenster aufzuhebeln. Eines davon hielt den Aufbruchsversuchen nicht Stand. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Bodelshausen (TÜ): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte am Stockachwasen ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 23.30 Uhr und 8.20 Uhr gelangte ein Unbekannter gewaltsam über eine Tür ins Innere des Gebäudes. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem brach er dort eine weitere Tür auf. Über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. (rn)

Burladingen (ZAK): Kleiner Junge aus Pkw befreit

Ein kleiner Junge ist am Montagmittag von der Feuerwehr unversehrt aus einem verschlossenen Pkw befreit worden. Das eineinhalb Jahre alte Kind befand sich gegen 11.15 Uhr in einem Auto im Schönborner Weg und spielte. Hierbei betätigte der Kleine den Autoschlüssel und schloss sich dadurch in dem Fahrzeug ein. Da alle Versuche der Mutter, das Kind erneut zum Betätigen des Schlüssels zu bewegen, misslangen, rief sie die Rettungskräfte zu Hilfe. Der Feuerwehr gelang es, eine Scheibe des Wagens einen Spalt weit zu öffnen und mit einem Draht den Schlüsselbund aus dem Auto zu fischen. Kurz vor zwölf Uhr konnte die Mutter ihren Sohn wohlbehalten in die Arme schließen. (ms)

Bisingen (ZAK): In Gegenverkehr geraten

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L 360 erlitten. Der 36-Jährige war kurz nach 16 Uhr mit einer Kawasaki auf der Landstraße von Thanheim herkommend in Richtung Onstmettingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Rechtskurve zu weit nach links und prallte gegen das linke Hinterrad eines entgegenkommenden Sprinters eines 35 Jahre alten Mannes. Im Anschluss stürzte der Biker zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An seiner Maschine war ein Schaden in Höhe von zirka 7.000 Euro entstanden. Sie musste mit einem Abschleppwagen abtransportiert werden. Nach einem Reifenwechsel war der Sprinter wieder fahrbereit. An diesem war kein weiterer Schaden entstanden. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe kam die Feuerwehr mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort. (ms)

