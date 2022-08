Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Randalierer in Gewahrsam genommen

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK): Randalierer in Gewahrsam genommen

Ein randalierender 33-Jähriger musste am späten Dienstagabend in der Bitzer Steige von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Kurz vor 22 Uhr hatte der deutlich alkoholisierte Mann in der Gartenstraße offenbar unter anderem mehrere größere Äste auf die Fahrbahn geworfen und wirre Drohungen ausgestoßen. Anschließend flüchtete er. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung wurde der 33-Jährige wenig später in der Bitzer Steige entdeckt. Hier ging er unvermittelt auf die eingesetzten Beamten zu und missachtete mehrfach die Aufforderung, stehen zu bleiben. Unter dem Einsatz von Pfefferspray wurden ihm daraufhin Handschließen angelegt. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den 33-Jährigen zunächst zur Untersuchung in ein Krankenhaus, ehe er die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. (rn)

