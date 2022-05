POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Krankentransporter

Ludwigshafen (ots) - Am Montag, den 09.05.2022, kam es gegen 16:45 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger PKW-Fahrer bremste an einer grünen Ampel aufgrund eines zügig herannahenden Radfahrers ab, sodass der hinter ihm fahrende 20-jährige PKW-Fahrer auf dessen Fahrzeug auffuhr. Die Insassen des vorderen Fahrzeuges wurden leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ...

mehr