POL-DO: Sprinter prallt auf der Wickeder Straße gegen Hauswand - zwei Verletzte, offenbar Alkohol im Spiel

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0654 An der Frydagstraße in Lünen ist in der Nacht zu Sonntag (12. Juni) ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Ein lauter Knall hatte zwei Zeuginnen gegen 4.05 Uhr auf die Tat aufmerksam gemacht. Sie konnten noch beobachten, wie eine Person in westliche Richtung über die Frydagstraße flüchtete. Zu einer ...

