POL-DO: Zigarettenautomat in Lünen gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0652 Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Dortmund und der Staatsanwaltschaft Dortmund Nach dem Messerangriff eines 34-jährigen Mannes in Hamm am Freitag (10. Juni) ist eines der Opfer am gestrigen Tag (11. Juni) verstorben. Die 30-jährige Frau aus Essen erlag in den späten Nachmittagsstunden ihren Verletzungen. Die Ermittlungen dauern ...

