POL-DO: Großeinsatz an der Marker Allee in Hamm: 30-Jährige Frau verstorben

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0649 Wie in den Pressemitteilungen Nr. 0647 und Nr. 0648 berichtet, hat es am gestrigen Nachmittag (10. Juni) einen Großeinsatz der Polizei an der Hochschule Hamm-Lippstadt in Hamm gegeben. In einer gemeinsamen Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft informieren der stellvertretende Polizeipräsident des Polizeipräsidiums ...

mehr