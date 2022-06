Polizei Dortmund

POL-DO: Tötungsdelikt in Dortmund-Hörde

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Am 11.06.2022 kam es in den frühen Morgenstunden in Dortmund-Hörde zu einem vollendeten Tötungsdelikt. Ein 56 Jahre alter Dortmunder hatte die Polizei gerufen und um Hilfe gebeten. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, ließ sie der Mann ins Haus und stürzte sich, während die Beamten sich im Treppenhaus aufhielten, aus einem Fenster seiner Wohnung. Der Mann verstarb noch vor Ort.

Bei der Nachschau in der Wohnung fanden die Beamten seine 42 Jahre alte Ehefrau schwer verletzt im Schlafzimmer. Trotz sofortiger ärztlicher Behandlung verstarb sie wenige Stunden später in einem Dortmunder Krankenhaus an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen litt der 56 Jährige in den vergangenen Monaten unter psychischen Problemen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Zuständige Dezernentin ist Frau Staatsanwältin Klement, Tel. 0231-92626121.

