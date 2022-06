Polizei Dortmund

POL-DO: Großeinsatz an der Marker Allee in Hamm: Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund laden zur Pressekonferenz ein

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0648

Wie bereits in der Pressemitteilung Nr. 0647 berichtet, hat die Polizei Dortmund am gestrigen Tag (10. Juni) einen großen Polizeieinsatz an der Hochschule Hamm-Lippstadt in Hamm geführt. Hintergrund ist der Messerangriff eines 34-jährigen Tatverdächtigen.

Über erste Ermittlungsergebnisse wird die Polizei Dortmund gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Dortmund in einer Pressekonferenz informieren, die um 15 Uhr in der Aula des Polizeipräsidiums, Markgrafenstraße 102 in Dortmund stattfindet.

Im Vorfeld können sich interessierte Journalistinnen und Journalisten mit Fragen ab 8 Uhr an die Pressestelle der Polizei Dortmund unter 02311321020 wenden.

Wir empfehlen die Einhaltung der vom RKI ausgegebenen Hygiene- und Abstandregelungen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell