Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81 / Abstatt: LKW fährt Warntafel um - 31.000 Euro Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 31.000 Euro war die Folge eines Unfalls am Montagmorgen auf der Autobahn 81 bei Abstatt. Ein Gliederzug fuhr gegen 9 Uhr auf der Autobahn in Richtung Würzburg. Der 49-jährige Lenker des Lkw war mit seinem Fahrzeug auf den Standstreifen gekommen und dort mit einer mobilen elektronischen Warntafel kollidiert. Der Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Heilbronn: Mit Radfahrerin zusammengestoßen

Beim Verlassen einer Tankstelle in Heilbronn kollidierte der BMW eines 39-Jährigen am Sonntagnachmittag mit einer querenden Radfahrerin. Die 54-Jährige war mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg der Wilhelm-Leuschner-Straße gefahren und gegen 16.10 Uhr mit dem BMW des Mannes zusammengeprallt. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden von etwa hundert Euro.

Bad Rappenau: Vier Verletzte und 20.000 Euro Schaden bei Unfall

Zwischen Obergimpern und Siegelsbach kollidierten am Montagvormittag zwei Autos in der Einmündung der Prof.-Kühne-Straße auf die Landesstraße 530. Eine 65-Jährige war mit ihrem VW Golf Plus gegen 10.45 Uhr auf die Landesstraße eingebogen. Hier kollidierte sie mit einem mit vier Insassen besetzten VW Golf einer 42-Jährigen. Die vier Insassen des Golfs wurden allesamt verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Einmündung musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

Eppingen: Gegenstände auf Straße geworfen

Von einer Brücke warfen vermutlich Kinder am Sonntag Gegenstände auf die Westtangente in Eppingen. Steine und Teile eines kaputten Bobbycars wurden auf die Sulzfelder Straße geworfen. Zeugen zufolge sollen die Werfer eine Gruppe von Kindern gewesen sein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Werfer beobachten konnten oder Hinweise auf diese geben können, sich unter der Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Neckarsulm: Exhibitionist auf Bahnsteig

Ein Unbekannter entblößte sich am Montagnachmittag in Neckarsulm vor einer 50-Jährigen. Die Frau stand auf dem Bahnsteig der Haltestelle Neckarsulm-Süd, als sie bemerkte, dass der Mann ihr sein Geschlechtsteil zeigte. Der Exhibitionist kann wie folgt beschrieben werden: - Etwa 1,70 m groß - Anfang bis Mitte 50 - Schlanke Statur - Auffallend rundes Gesicht - Dunkle, kurze Haare - Dunkle, kräftige Augenbrauen - Rostbraunes T-Shirt - Glänzend blaue Boxershort Das Bundespolizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07131 8882600, zu melden.

Heilbronn: Kupferkabel entwendet

Unbekannte entwendeten etwa 60 Meter Kupferkabel in Heilbronn. Zwischen Samstag und Montag isolierten die Täter auf einer Baustelle in der Ferdinand-Braun-Straße die Kabel ab und nahmen das Metall mit. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Auffahrunfall - Eine Verletzte und 10.000 Euro Schaden

Leicht verletzt wurde eine 22-Jährige bei einem Unfall in Heilbronn am Montagmorgen. Die Frau war mit ihrem VW Polo gegen 7.30 Uhr auf der Charlottenstraße unterwegs, als sie an der Kreuzung mit der Kauffmannstraße anhalten musste. Eine dahinterfahrende 55-Jährige kollidierte mit ihrem VW Tiguan mit dem Polo. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Neudenau: Auto auf der Gegenfahrbahn - Zeugen gesucht

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden musste ein 36-Jähriger am Montagvormittag bei Neudenau nach rechts ausweichen und streifte die Leitplanke. In einer Kurve kam dem LKW-Fahrer auf der Landesstraße 526 ein Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegen. Der Mann war gegen 11.40 Uhr von Neudenau nach Untergriesheim unterwegs, als er dem Auto auswich. Das Fahrzeug und sein unbekannter Lenker oder Lenkerin, fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise auf die unbekannte Person geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Einbrecher in Firma unterwegs

Zwischen Samstag und Montag waren Einbrecher in Neckarsulm am Werk. Unbekannte waren in der Heiner-Fleischmann-Straße in ein Firmengelände eingebrochen. Ob die Täter etwas entwendet haben und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Neckarsulm. Zeugen die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Bad Friedrichshall: Ladendiebe gefasst

Zwei mutmaßliche Ladendiebe konnte die Polizei am Montagabend gemeinsam mit den Angestellten eines Discounters in Bad Friedrichshall - Jagstfeld fassen. Die Männer lösten gegen 19.20 Uhr beim Passieren der Kasse den Diebstahlalarm aus. Sie wurden von Mitarbeitern darauf angesprochen und gaben unbezahlte Ware heraus. Als sie mitbekamen, dass ein Mitarbeiter die Polizei rief, versuchten Sie zu fliehen. Dabei wehrten sie sich wohl mit Gewalt gegen die angestellten des Discounters, als diese sie an der Flucht hindern wollten. Durch die Mitarbeiter des Discounters in der Heuchlinger Straße konnten die Tatverdächtigen aufgehalten werden, so dass sie von einer Streife bei der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen wurden. Da die Männer keine Ausweise dabeihatten, mussten Sie mit auf das Polizeirevier Neckarsulm bis Ihre Identität geklärt war. Die Männer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Gundelsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein silberner VW kam dem Fahrer eines Skoda am Donnerstagnachmittag mittig auf der Mosbacher Straße zwischen Gundelsheim und Böttingen entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 37-jährige Skoda-Fahrer nach rechts über den hohen Bordstein auf den Gehweg aus. Bei dem Ausweichmanöver gegen 14 Uhr entstand an dem Skoda Schaden in bislang unbekannter Höhe. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell