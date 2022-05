Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.05.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Opel Corsa flüchtet - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall bei Forchtenberg flüchtete am Montagabend der Fahrer eines mintgrünen Opel Corsa. Der Unbekannte fuhr gegen 17.15 Uhr auf der Kreisstraße von Bieringen in Richtung Forchtenberg. Kurz nach dem Schleierhofer See kam er mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende BMW-Fahrerin wich noch aus. Eine dahinterfahrende VW Passat-Lenkerin wich ebenfalls aus, konnte einen Zusammenstoß mit dem Opel aber nicht verhindern. Es entstand Sachschaden von mehr als 1.000 Euro. Der Fahrer des mint-farbenen Opel Corsa mit KÜN-Kennzeichen wird als groß, kräftig und mit dunklen Haaren beschrieben. Dieser beschleunigte nach dem Unfall und entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Künzelsau sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Weißbach: Traktor verursacht hohen Sachschaden

Ein 60-jähriger Traktorfahrer sorgte am Montagnachmittag in Weißbach für einen Schaden von rund 14.000 Euro. Der Mann fuhr gegen 14.45 Uhr mit seinem Schlepper mit einem angehängten Arbeitsgerät die Criesbacher Straße in Richtung Crispenhofen. Als er an zwei geparkten Pkw vorbeifahren wollte, blieb er an diesen mit dem Arbeitsgerät hängen. Verletzt wurde niemand.

Pfedelbach: Sand in Traktoren gefüllt - immenser Schaden

Unbekannte füllten über das vergangene Wochenende Sand in fünf Traktoren in Pfedelbach. Die landwirtschaftlichen Geräte standen zwischen 16.30 Uhr am Samstag und 14.45 Uhr am Montag auf dem Hof in der Windischenbacher Straße. Der oder die Täter befüllten die Öleinfüllstutzen wodurch ein Schaden von rund 150.000 bis 200.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Öhringen sucht nun dringend Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Bei Unfall leicht verletzt

Eine 58-Jährige erlitt am Montagvormittag bei einem Unfall in Öhringen leichte Verletzungen. Die Frau befuhr vor einem Lkw die Ziegeleistraße von der Westallee kommend. Sie bog nach rechts ab und wendete ihren VW. Anschließend fuhr sie wieder auf die Fahrbahn. Hierbei übersah die 58-Jährige vermutlich den Lkw und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell