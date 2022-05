Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.05.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Steine auf der Bundesstraße 27 - Zeugen gesucht

Unbekannte warfen am Sonntagnachmittag vermutlich Steine von einer Brücke an der Bundesstraße 27 bei Buchen. Eine Pkw-Fahrerin war gegen 15.20 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Buchen-Ost und Buchen-West unterwegs, als sie einen faustgroßen Stein auf der Fahrbahn bemerkte. Zur selben Zeit hielten sich mehrere unbekannte Personen auf einer Brücke oberhalb der Straße auf. Die Fahrerin verständigte die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort weitere Steine auf der Fahrbahn und im Grünstreifen feststellen. Nun sucht das Polizeirevier Buchen nach möglichen geschädigten Verkehrsteilnehmern und nach Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: Unfallflucht nach Kollision

Nach einer Kollision mit einem Fiat am Montagabend in Mosbach fuhr ein unbekannter Fahrer eines vermutlich goldbraunen Ford Kugas davon. Ein 25-Jähriger war gegen 22 Uhr mit seinem Fiat auf der Hauptstraße in Richtung Dallau unterwegs. Im Pkw vor ihm fuhr seine 30-jährige Ehefrau. Als beide nach rechts in den Lohrtalweg abbogen, bog von einem Gasthof-Parkplatz ein unbekannter Mann mit seinem Pkw in die Straße. Durch das rechtzeitige Bremsen der 30-Jährigen konnte eine Kollision verhindert werden. Der Unbekannte fuhr an dem Pkw der Frau vorbei, stieß aber mit dem Fiat des 25-Jährigen zusammen. Daraufhin fuhr der Unbekannte in Richtung Mälzerei davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem unbekannten, circa 30 Jahre alten Fahrer eines vermutlich goldbraunen Ford Kugas mit kurzen Haaren machen können. Hinweise werden vom Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Mosbach: Eingeschlagene Scheibe am Pkw - Wer war's?

Am Sonntag zwischen 12.15 Uhr und 17.45 Uhr wurde ein Hyundai i10 in der Straße "Am Sonnenrain" in Mosbach beschädigt. Hierbei schlug der oder die Unbekannte die Scheibe auf der Fahrerseite des geparkten Fahrzeugs ein, beschädigte die Fahrertür und die Scheibe auf der Beifahrerseite. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Circa 3.500 Euro Schaden an Audi TTS - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte in der Zeit zwischen Samstag und Montag den in der Fahrenbacher Straße in Mosbach geparkten Audi TTS. Vermutlich beim Rangieren mit einem Fahrzeug entstand der Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Der oder die Unbekannte entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle ohne sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Hardheim: Skoda auf Parkplatz beschädigt

Eine 29-Jährige parkte am Montag gegen 9 Uhr ihren Skoda Kodiaq auf einem Parkplatz vor einer Bank in der Wertheimer Straße in Hardheim. Als sie um circa 9.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung am Heck des Skodas in Höhe von rund 500 Euro. Der oder die Unbekannte touchierte vermutlich den Pkw mit ihrem Fahrzeug und machte sich anschließend aus dem Staub ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Rosenberg: Unfallflucht an Fußgängerüberweg

Ein unbekannter Pkw-Fahrer oder eine unbekannte Pkw-Fahrerin missachtete am Montag den Vorrang eines 46-jährigen Fußgängers an einem Zebrastreifen in Rosenberg. Der 46-Jährige überquerte gegen 16 Uhr die Hermann-Hagenmeyer-Straße über den Fußgängerüberweg, als sich ein Pkw näherte. Das Fahrzeug hielt nicht an, so dass der Fußgänger abrupt stehen bleiben musste. Dabei fiel der Rucksack des 46-Jährigen, den er in der Hand getragen hatte, auf die Straße und wurde von dem Fahrzeug überrollt. Zum Personenschaden kam es nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 500 Euro. Die unbekannte Person entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrer oder der unbekannten Fahrerin eines vermutlich dunklen Kleinwagens geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

