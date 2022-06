POL-DO: Du kannst weglaufen, aber dich nicht verstecken - Polizeihund Jack erschnüffelt Täter

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0642 Bei einem Unfall gestern (9.6.) in der Kurt-Schumacher-Straße ist eine Frau schwer verletzt worden. An zwei Autos entstand Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 28-Jährige um 18.40 Uhr die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Süden. An der Einmündung Merschstraße wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich ein vorrangberechtigtes Auto, welches die ...

