Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Lünen - 28-jährige Frau schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0642

Bei einem Unfall gestern (9.6.) in der Kurt-Schumacher-Straße ist eine Frau schwer verletzt worden. An zwei Autos entstand Totalschaden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 28-Jährige um 18.40 Uhr die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Süden. An der Einmündung Merschstraße wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich ein vorrangberechtigtes Auto, welches die Kurt-Schuhmacher-Straße in nördliche Richtung befuhr. Es kam zu einer Kollision, bei der die 28-jährige Lünerin schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Der 21-jährige Lüner in dem anderen Fahrzeug verletzte sich leicht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 23.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell