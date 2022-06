Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall in Baustelle der B 236N in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0640

Am Donnerstagabend (9. Juni) ist es gegen 21.40 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B 236N bei Lünen gekommen. Die Fahrzeuginsassen erlitten bei dem Zusammenprall zum Teil lebensgefährliche Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen verlor ein 28-jähriger Dortmunder aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen BMW auf der B 236N in Fahrtrichtung Lünen. Am Ende der Ausbaustrecke touchierte er zunächst zwei Warnbaken und kollidierte anschließend mit dem vor der Rotlicht zeigenden Ampelanlage wartenden Suzuki eines 51-Jährigen aus Dortmund. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er seinerseits auf den vor ihm stehenden 26-jährigen Lüners in seinem BMW aufgeschoben, sodass dieser in den Einmündungsbereich der Dortmunder Straße rollte.

Bei dem Unfall wurde 28-Jährige leicht verletzt, sein 31-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Dortmund, wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme bestand für den 51-Jährigen Lebensgefahr, er verblieb in einem Krankenhaus und wird derzeit noch behandelt. Der aktuelle Gesundheitszustand ist nicht bekannt. Auch der 26-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und verlieb dort.

Nach der ärztlichen Versorgung wurden dem 28-Jährigen zwei Blutproben entnommen, es bestand der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen stand. Unter anderem befanden sich im Fußraum des Beifahrers mehrere leere Flaschen Bier.

Die Unfallaufnahme wurde gegen 0:20 Uhr beendet, die anschließenden Reinigungsmaßnahmen der Fahrbahn erstreckten sich bis circa 5:30 Uhr. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell