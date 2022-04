Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tankstelle überfallen

Weilerswist (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (5.25 Uhr) betrat ein Mann eine Tankstelle an der Bonner Straße. Der mit einer Sturmhaube maskierte Tatverdächtige bedrohte den an der Kasse stehenden Angestellten sowie eine im Kassenbereich stehende Kundin mit einer Schusswaffe und forderte vom Angestellten die Herausgabe des Kasseninhaltes. Als diese seiner Aufforderung nicht umgehend nachkam, begab er sich selbst zur Kasse und zwang den Angestellten, unter Bedrohung mit der Schusswaffe, ihm das Bargeld zu übergeben. Danach verließ der Räuber mit einem kleinen Bargeldbetrag die Tankstelle in Richtung eines Einkaufsmarktes.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: 170 bis 180 cm groß; helle Hautfarbe; blaue Schirmkappe mit Adidas-Logo; schwarze Sturmhaube; grauer Pullover; schwarze Handschuhe; Pulloverärmel offenbar mittels Klebeband an Handschuhe getaped; dunkle Jogginghose, weiße Schrift auf dem linken Bein; dunkle Schuhe der Marke Nike.

Hinweise werden an die Polizei Euskirchen erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell