Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schlägerei endet im Polizeigewahrsam

53879 Euskirchen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Diskothek in Euskirchen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Inhaber der Diskothek und einem Gast. Dieser sollte die Diskothek verlassen, schlug stattdessen jedoch den Inhaber und weigerte sich, die Räumlichkeiten zu verlassen. Auch der Polizei gegenüber verhielt sich der 30 Jahre alte Beschuldigte so aggressiv, dass er unter Anwendung von Zwang zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden musste. Sein gleichaltriger Freund versuchte den Beschuldigten noch aus dem Streifenwagen zu befreien und wurde deshalb ebenfalls zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam verbracht. Die 27-jährige Freundin der Beiden beleidigte während des Einsatzes die Beamten und ist nun ebenfalls Beschuldigte in einem Strafverfahren. Zwei Beschuldigten wurden Blutproben entnommen, da sie zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert waren. Insgesamt wurden drei Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung und Beleidigung eingeleitet.

