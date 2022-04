Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von Katalysatoren im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst verzeichnet seit dem 28. März 2022, vermehrt Diebstähle von Katalysatoren von Pkw.

Am Montag. 04. April 2022, gegen 03:40 Uhr, beobachtete eine Zeugin in diesem Zusammenhang im Schollendamm/Strickgraser Damm, drei männliche Personen, die sich gerade an zwei Pkw zu schaffen machten. Die Personen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung, auf unbekannte Weise.

Im Nachgang stellte ein 65-jähriger Geschädigter fest, dass der Katalysator seines Pkw-BMW, entwendet wurde. Der Pkw war zuvor an o.g. Örtlichkeit, auf einem zur Straße gelegenen Grundstücksparkplatz, ordnungsgemäß abgestellt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Delmenhorst nach weiteren Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und ggf. Angaben zu den o.g. Personen oder genutzten Fahrzeugen machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0, mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

