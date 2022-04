POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Nicht angelegter Sicherheitsgurt deckt Fahren ohne Fahrerlaubnis auf (A 28, Gem. Hatten)

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 07. April 2022, um 14:05 Uhr, wurde über Notruf ein Brand in einem Keller einer Gaststätte in der Schierbroker Straße gemeldet. Nach Eintreffen vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einem Kellerraum Pappe brennt. Die Freiwillige Feuerwehr Schiebrok, die mit 7 Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort war, löschte das ...

