Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Diebstählen gesucht

Ratzeburg (ots)

19. November 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17./18.11.2021 - Kröppelshagen

In der Nacht vom 17. auf den 18. November 2021 kam es in Kröppelshagen-Fahrendorf, in den Straßen Schlehenweg, Buchenweg, Wiedenort, Auf dem Schlinken und im Wohltorfer Weg zu mehreren Diebstählen von Fahrzeugteilen und Fahrzeugaufbrüchen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei sechs Fahrzeugen durch unbekannte Täter Scheiben gewaltsam geöffnet. Aus den Fahrzeugen wurden Lenkräder und Airbags entwendet, von den Fahrzeugen wurden auch die Außenspiegelgläser abgebaut. Bei fünf weiteren Fahrzeugen wurden ebenfalls die Außenspiegelgläser abmontiert und entwendet. Betroffen waren Fahrzeuge der Marken Mercedes, Audi und BMW. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat in der Nacht 17./18.11.2021 in der Ortschaft Kröppelshagen-Fahrendorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell