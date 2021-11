Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Täter nach Diebstahl mit Waffen gestellt

Ratzeburg (ots)

18. Oktober 2021 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.11.2021 - Lauenburg

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 16. November 2021 kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Diebstahl mit Waffen in einem Supermarkt in der Hamburger Straße in Lauenburg.

Nach bisherigem Erkenntnisstand beobachteten Kunden des Supermarktes, wie ein 40-jähriger Lauenburger eine Flasche Alkohol in seiner Tasche versteckte. Mitarbeiter des Marktes wurden darüber informiert. An der Kasse wollte der Lauenburger andere Waren bezahlen. Nachdem ihm die Flasche abgenommen und er des Hauses verwiesen wurde, wurde er aggressiv und bedrohte die Mitarbeiter und Kunden des Marktes unter anderem mit einem Messer. Durch das beherzte Eingreifen von Kunden, die Einkaufswagen zwischen den Mann und andere Personen schoben, wurde niemand verletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den 40-Jährigen entwaffnen und vorläufig festnehmen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Lauenburger einen vorläufigen Wert von 2,45 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft am gestrigen Tag aus dem Gewahrsam entlassen, da die Voraussetzungen für Untersuchungshaft nicht vorlagen.

Der Mann wird sich in eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs des Diebstahls mit Waffen und der Bedrohung verantworten müssen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

