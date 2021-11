Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Ratzeburg (ots)

17. November 2021 | Kreis Stormarn - 12./13.11.2021 - Elmenhorst

In der Zeit vom 12. November 2021, 15:30 Uhr bis zum 13. November 2021,07:15Uhr kam es auf einer Baustelle in der Jersbeker Straße in Elmenhorst zu einem Diebstahl von Werkzeugen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine verschlossene Werkzeugkiste gewaltsam geöffnet. Die in der Kiste gelagerten Werkzeuge wurden mit einem Radlader der Baustelle in den Ilker Weg transportiert. Der Radlader wurde zurückgelassen. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Jersbeker Straße und des Ilker Weges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bargteheide unter der Telefonnummer: 04532/ 7071-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell