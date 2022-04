Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Hardt, 07.04.2022, 11:50 Uhr, Winkelner Straße (ots)

Um 11.50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Winkelner Straße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein PKW in einem Kartoffelacker. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und verschafften sich einen Überblick über die Lage. Die Fahrerin des Unfallfahrzeugs war nicht eingeklemmt. Eine technische Rettung war somit nicht erforderlich. Durch die Regenfälle der letzten Tagen war der Boden auf dem Feld sehr matschig. Dies erschwerte die Einsatzmaßnahmen. Um sicher vorgehen zu können, wurde mit Holzbohlen eine Arbeitsfläche um den PKW hergestellt. Die Patientin wurde durch den Notarzt gesichtet und im Rettungswagen erstversorgt. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die Fahrerin zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Notfallkrankenhaus transportiert. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Straße gesperrt und es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Einsatzstelle wurde zur Unfallursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst der Feuerwehr mit einem Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus dem Kreis Heinsberg sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Knopp

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell