Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter beschädigt Blitzeranlagen

Konstanz (ots)

Die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen in der Gartenstraße und beim Amtsgericht in der Unteren Laube sind vermutlich am Heilig Abend von einem Unbekannten beschädigt worden. Die Stadt Konstanz hat bei der Polizei deswegen Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Wie diese feststellte, sind die Verglasungen mit einem Lack oder ähnlicher Flüssigkeit benetzt worden, so dass die Messsäulen seit Freitag nicht mehr funktionieren. Wie hoch der Schaden genau ist, steht noch nicht fest. Die Polizei geht von mindestens 3000 Euro aus. Ein Tatverdacht besteht derzeit nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell