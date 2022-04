Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschrauber im Einsatz

Mönchengladbach-Gladbach, 06.04.2022, 17:46 Uhr, Abteiberg (ots)

Am frühen Mittwochabend erreichte die Leitstelle der Feuerwehr der Notruf, dass sich eine männliche Person bei Heimwerkerarbeiten schwer an der Hand verletzt hat. Die Leitstelle alarmierte aufgrund des gemeldeten Verletzungsmusters sofort einen Rettungswagen und Notarzt sowie den Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg. Aufgrund der Örtlichkeit der Einsatzstelle, landete der Rettungshubschrauber auf dem Areal des ehemaligen Krankenhaus Maria-Hilf. Der Patient wurde im Rettungswagen durch das Rettungsdienstpersonal der Feuerwehr medizinisch versorgt und zum Landeplatz des Hubschraubers transportiert. Zur Sicherstellung einer bestmöglichen Behandlung erfolgte der luftgebundene Transport in eine Spezialklinik nach Duisburg.

Im Einsatz war ein Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 9 sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BA Jens Röttgers

