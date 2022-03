Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 52

Mönchengladbach, 29.03.2022, 07:13 Uhr, BAB 52 (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am heutigen Morgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw auf der Bundesautobahn 52 in Fahrtrichtung Roermond zwischen der Anschlussstelle Mönchengladbach-Nord und dem Autobahnkreuz Mönchengladbach. Der mit einem Insassen besetzte Pkw kippte im Folge des Verkehrsunfall um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Fahrer konnte sich bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Fahrzeug selbstständig befreien. In Anbetracht des Unfallhergangs hatte der Fahrer Glück im Unglück und trug keine Verletzungen davon. Bei dem beteiligten Lkw entstand lediglich ein leichter Karosserieschaden. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsstörungen im betroffenen Bereich der BAB 52.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

