FW-MG: Kleinbrand breitet sich auf ein Mehrfamilienhaus aus

Mönchengladbach-Gladbach, 26.03.2022, 15:03 Uhr, Schillerstraße (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Kleinbrand auf einer Baustelle vor einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr breitete sich das Feuer auf die Außenfassade des Mehrfamilienhauses aus. Die ersten eintreffenden Kräfte alarmierten unverzüglich weitere Feuerwehrkräfte nach und begannen sofort das Mehrfamilienhaus zu räumen und eine Brandbekämpfung von außen einzuleiten. Die Bewohner wurden alle durch einen Notarzt gesichtet, alle waren unverletzt. Ein Übergreifen des Feuers auf den kompletten Dachstuhl konnte durch einen Löschangriff im Spitzboden und über die Drehleiter von außen verhindert werden. Durch herabfallende Teile der Hausfassade gerieten gelagerte Baumaterialien und Bauabfälle in Brand. Die so entstandenen Glutnester wurden anschließend abgelöscht. Durch das Brandereignis wurde eine Wohnung unbewohnbar. Alle anderen Wohnungen wurden durch die Feuerwehr mit Wärmebildkamera und Mehrgasmessgerät kontrolliert und zur weiteren Nutzung freigegeben. Die Einsatzstelle wurde an die Brandursachenermittlung der Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz und ein Logistik-LKW aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Stadtmitte und Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und drei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Knopp

