FW-MG: Wohngebäude durch Brand verraucht

Mönchengladbach-Schrievers, 20.03.2022, 10:19 Uhr, In der Aue (ots)

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Bereich einer Terasse eines Einfamilienhaus alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte verließen zwei Bewohner das verrauchte Haus durch die Hauseingangstüre. Die beiden Bewohner wurden in einem Rettungswagen untersucht und zur weiteren Abklärung vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Gleichzeitig leitete die Feuerwehr die Brandbekämpfung mit einem C-Hohlstrahlrohr ein. Der Brandherd konnte schnell im Bereich der Terrasse lokalisiert werden. Durch den Brand war ein Fenster geborsten. Dies führte zu einer Rauchenausbreitung ins Gebäudeinnere. Der Brand wurde schnell gelöscht und der Brandrauch wurde durch gezielte Lüftungsmaßnahmen entfernt. Zur Sicherung des Gebäudes wurden nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen alle zerstörten Fenster mit Hilfe von Holzplatten verschlossen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen und ein Notarzteonsatzfahrzeug, die Freiwillige Feuerwehr Einheit Stadtmitte und der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Markus Meinen

