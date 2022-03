Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Mönchengladbach Rheindahlen-Land, 18.03.2022, 19:54 Uhr, Kreuzungsbereich B 57/Hardter Straße (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr wurde heute Abend ein schwerer Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße B57 in Höher der Hardter Straße gemeldet. Schnell konnte durch die ersteintreffenden Kräfte festgestellt werden, dass es bei dem Unfall zu einer frontalen Kollision zwischen zwei PKW gekommen war. Zwei schwer verletzte Personen wurden in ihrem PKW eingeklemmt und konnten nur mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Die Unfallstelle musste weiträumig abgesichert und ausgeleuchtet werden. Der Verkehr wurde umgeleitet, wobei es zu einer mehrstündigen Sperrung auf der B57 kam. Die insgesamt fünf Insassen wurden durch zwei Notärzte gesichtet, vor Ort notärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung in städtische Krankenhäuser sowie in umliegende Krankenhäuser in Viersen und Erkelenz transportiert.

An den verunfallten Fahrzeugen wurde vorsorglich die Stromversorgung abgetrennt und die auslaufenden Betriebsstoffe aufgenommen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), fünf Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

