POL-RT: Verkehrsunfall; Nach Ruhestörung in Gewahrsam genommen; Brand

Zwischen wartenden Autos durchgefahren

Schwer verletzt wurde ein 59 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der Rommelsbacher Straße ereignet hat. Der Mann wollte gegen 17.35 Uhr mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der Rommelsbacher Straße auf Höhe der Bushaltestelle Friedhof Unter den Linden überqueren. Dazu fuhr er zwischen den im dichten Feierabendverkehr wartenden Autos hindurch und prallte mit einem aus Richtung Rommelsbach heranfahrenden BMW Motorrad zusammen. Dessen 62-jähriger Fahrer hatte die wartende Fahrzeugkolonne trotz der durchgezogenen Mittellinie verkehrswidrig überholt. Beide Zweiradfahrer stürzten, wobei das Fahrrad durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen wartenden Skoda Octavia eines 56-Jährigen geschleudert wurde. Während der Motorradfahrer unverletzt blieb, erlitt der Radler, der keinen Helm getragen hatte, so schwere Kopfverletzungen, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die BMW war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. Der entstandene Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 5.500 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Nach Ruhestörung in Gewahrsam genommen

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit dem frühen Donnerstagmorgen gegen einen 27 Jahre alten Mann. Gegen 2.20 Uhr war die Polizei zu einer Ruhestörung aus einer Wohnung in der Wörthstraße gerufen worden. Dort trafen die Beamten unter anderem auf einen 27-jährigen Besucher. Dem aggressiven und erheblich alkoholisierten Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nicht nach. Stattdessen ging er mit geballten Fäusten auf die Beamten zu und trat nach ihnen. Der 27-Jährige musste in der Folge zu Boden gebracht werden, bevor ihm Handschließen angelegt werden konnten. Daraufhin wurde der Leichtverletzte zunächst zur Untersuchung in ein Krankenhaus und anschließend in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers gebracht. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte. Auch zwei Polizeibeamte hatten im Zuge des Einsatzes leichte Verletzungen erlitten. Der 27-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rn)

Rottenburg (TÜ): Brand in Wohngebäude

Ein Brand in einem Wohnhaus in der Wachendorfer Straße hat am Donnerstagmorgen die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Möglicherweise aufgrund eines Wasserrohrbruchs war ein Feuer im Sicherungskasten des Hauses ausgebrochen, das Anwohner kurz nach 8.30 Uhr bemerkten. Die alarmierte Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen und lüftete das Gebäude. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der geschätzte Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (rn)

