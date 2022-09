Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft (Altbach)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Altbach (ES): Wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten gewerbsmäßigen Handels mit Marihuana in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 24-Jährigen. Am Donnerstag nahmen ihn die Ermittler in seinem Zimmer in einer Altbacher Flüchtlingsunterkunft vorläufig fest. Zwischenzeitlich sitzt er in Untersuchungshaft.

Auf die Spur des Beschuldigten war die Polizei im Zuge anderweitiger Ermittlungen gekommen. Nachdem sich der Verdacht erhärtet hatte, dass der 24-Jährige schon seit längerer Zeit aus der Unterkunft heraus mit Drogen handeln soll, erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für das Zimmer des Mannes und eines weiteren, 45-jährigen Bewohners der Unterkunft, bei dem der 24-Jährige die Drogen teilweise lagern soll. Im Zuge der am Donnerstag durchgeführten Durchsuchung, bei der auch Kräfte der Polizeihundeführerstaffel mit einem Rauschgiftsuchhund eingesetzt waren, fand und beschlagnahmte die Polizei unter anderem insgesamt rund 140 Gramm Marihuana und Bargeld, das aus dem Verkauf der illegalen Drogen stammen dürfte. Beide Verdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Der polizeilich bereits bekannte, 24-jährige Gambier wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am selben Tag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Sein 45-jähriger, mutmaßlicher Komplize, der sich wegen Verdachts der Beihilfe zum unerlaubten Drogenhandel verantworten muss, befindet sich derzeit wieder auf freiem Fuß. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell