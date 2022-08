Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zwei Einbrüche in Walter-de-Pay-Straße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 23:45 Uhr und Sonntag 08:00 Uhr kam es in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen an der Enz zu zwei Einbrüchen in dortige Restaurants. In beiden Fällen verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt zum Gastraum. In der Folge wurden Schubladen durchsucht und ein Bluetooth-Lautsprecher im Wert von rund 150 Euro sowie insgesamt mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Der bei den Einbrüchen entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel.: 07042 941-0, zu melden.

