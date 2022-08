Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Unfall auf der L 1117 geht glimpflich aus

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Unfall mit glimpflichem Ausgang kam es am Sonntag gegen 14.40 Uhr auf der Landesstraße 1117 zwischen Spiegelberg-Kurzach (Rems-Murr-Kreis) und Oberstenfeld-Gronau. Ein 29 Jahre alter Hyundai-Lenker, der eine 26-jährige Beifahrerin an Bord hatte, überholte auf einer längeren Geraden zunächst einen vorausfahrenden VW Golf, in dem ein 28 Jahre alter Fahrer und eine 24 Jahre alte Beifahrerin saßen. Anschließend setzte er direkt zu einem weiteren Überholmanöver eines 62 Jahre alten VW Tiguan-Lenkers an, in dessen PKW sich zwei 60- und 63-jährige Mitfahrerinnen befanden. Diesen Überholvorgang brach der Hyundai-Fahrer jedoch abrupt ab und führte eine Vollbremsung durch. Ursächlich könnte nach derzeitigen Ermittlungen gewesen sein, dass der VW-Tiguan nach links von der Fahrbahn abgekommen sei. Im Zuge der Vollbremsung verlor der 29-jährige Hyundai-Fahrer vermutlich die Kontrolle über seinen PKW und schleuderte nach rechts in den Straßengraben, wo der Hyundai auf die Fahrerseite kippte. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der ankommenden Verkehr geregelt.

