Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10 Gemarkung Korntal-Münchingen: Nach Unfall abgehauen - Polizeihund stellt flüchtigen Verursacher

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 00:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 10 in Höhe Münchingen ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten und zwei leicht verletzten Personen. Der 36-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinter befuhr die Bundesstraße von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Mühlacker und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte er frontal gegen den entgegenkommenden VW Touran eines 34-Jährigen, woraufhin dieser ins Schleudern geriet und quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Die sich hinter dem Touran befindliche Mercedes-Benz E-Klasse eines 28-Jährigen und dessen 27-jährigen Beifahrers kollidierte anschließend ebenfalls zunächst mit den beiden verunfallten Fahrzeugen und touchierte im weiteren Verlauf noch die Leitplanke. Aufgrund der beiden Kollisionen und dem mutmaßlichen Gegenlenken des Fahrers überschlug sich der Sprinter und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Der Unfallfahrer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte ein eingesetzter Polizeihund des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Fährte des Verursachers aufnehmen und den Flüchtigen kurze Zeit später in der Nähe der Unfallörtlichkeit in einem Gebüsch stellen. Bei dem Verursacher, der durch den Unfall schwer verletzt wurde und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste, wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Auch der schwer verletzte VW-Lenker sowie die beiden leichtverletzten Fahrzeuginsassen der E-Klasse mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung der Fahrzeuge für etwa vier Stunden voll gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 70.000 Euro. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Neben Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren mehrere Streifen der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Stuttgart sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell