Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Einbruch in Jugendhaus

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in das Jugendhaus in der Straße Seesteige in Weil im Schönbuch ein. Ein aufmerksamer Spaziergänger stellte den Einbruch am Sonntag gegen 15:30 Uhr fest und alarmierte die Polizei. Beim Überprüfen des Jugendhauses stellten die Beamten fest, dass die bislang unbekannten Täter ein Fenster aufgehebelt und beschädigt hatten. Über einen Gartenstuhl unter dem Fenster stiegen die Täter in das Jugendhaus ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob sie hierbei etwas entwendeten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

